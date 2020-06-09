В отношении актера Михаила Ефремова после дорожной аварии в центре Москвы возбуждено уголовное дело

По статье о нарушении ПДД ему грозит до семи лет лишения свободы – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского МВД.

ДТП произошло накануне вечером в районе Смоленской площади. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фургоном службы доставки. Водитель машины серьезно пострадал. Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян.