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03:08, 09 июня 2020

В отношении актера Михаила Ефремова после дорожной аварии в центре Москвы возбуждено уголовное дело

По статье о нарушении ПДД ему грозит до семи лет лишения свободы – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского МВД.
ДТП произошло накануне вечером в районе Смоленской площади. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фургоном службы доставки. Водитель машины серьезно пострадал. Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян.



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