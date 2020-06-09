«Русская служба ВВС» исправила материал об участии дочери Путина в проекте по генетическому анализу россиян

Как пишет сайт «Медуза», из публикации исчезло упоминание того, что компания «Роснефть» вложит в создание центра генетических исследований до миллиарда долларов, а также то, что глава госкорпорации Игорь Сечин и предполагаемая дочь российского президента Мария Воронцова войдут в наблюдательный совет. В комментарии отмечается, что статья была отредактирована после разъяснений, полученных со стороны «Роснефти».

Сразу после выхода публикации компания пригрозила ВВС судебным иском.