Государственная Третьяковская галерея откроется для посетителей 16 июня

С этой даты, по словам мэра города Сергея Собянина, в столице отменят ограничения на работу музеев. Для начала число людей в залах будет лимитировано, а попасть туда можно будет по электронным билетам. Тогда же – в середине месяца – намерены открыться «Гараж» и Еврейский музей и центр толерантности. Еще через десять дней, вероятно, возобновит работу музей архитектуры имени Щусева, а Пушкинский музей откроют не раньше 10 июля.