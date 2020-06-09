Государственная Третьяковская галерея откроется для посетителей 16 июня

С этой даты, по словам мэра города Сергея Собянина, в столице отменят ограничения на работу музеев. Для начала число людей в залах будет лимитировано, а попасть туда можно будет по электронным билетам. Тогда же – в середине месяца – намерены открыться «Гараж» и Еврейский музей и центр толерантности. Еще через десять дней, вероятно, возобновит работу музей архитектуры имени Щусева, а Пушкинский музей откроют не раньше 10 июля.
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