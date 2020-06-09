Об этом сказал президент Дональд Трамп во время встречи с представителями правоохранительных органов. Глава Белого дома сказал, что гордится стражами порядка и что 99% из них – «отличные люди» — цитату Трампа приводит агентство ТАСС.
Призывы сократить бюджет полиции звучат во время протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицейскими. Члены Демократической партии в Конгрессе США представили законопроект, направленный на проведение масштабной реформы, которая призвана повысить ответственность правоохранителей.
Власти США не намерены упразднять полицию или урезать ее финансирование
Об этом сказал президент Дональд Трамп во время встречи с представителями правоохранительных органов. Глава Белого дома сказал, что гордится стражами порядка и что 99% из них – «отличные люди» — цитату Трампа приводит агентство ТАСС.