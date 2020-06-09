Власти США не намерены упразднять полицию или урезать ее финансирование

Об этом сказал президент Дональд Трамп во время встречи с представителями правоохранительных органов. Глава Белого дома сказал, что гордится стражами порядка и что 99% из них – «отличные люди» — цитату Трампа приводит агентство ТАСС.

Призывы сократить бюджет полиции звучат во время протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицейскими. Члены Демократической партии в Конгрессе США представили законопроект, направленный на проведение масштабной реформы, которая призвана повысить ответственность правоохранителей.