Москва и Вашингтон 22 июня проведут переговоры по контролю над вооружениями

Встреча представителей России и США пройдет в Вене – сообщает агентство «Блумберг» со ссылкой на источник в Госдепартаменте. Как позже написал в твиттере спецпредставитель американского президента Маршал Биллингсли, участвовать в венский переговорах также пригласили Китай.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков говорил, что Кремль предлагает продлить договор СНВ-3 на пять лет. Предполагается, что за это время можно будет разработать новый механизм контроля вооружений.