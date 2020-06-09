В Москве число умерших с диагнозом коронавирус превысило три тысячи человек

За последние сутки в столице было зарегистрировано еще почти 60 летальных случаев – такие данные приводит оперативный штаб. Количество инфицированных в городе с начала эпидемии приближается к 200 тысячам. Половина из них выздоровели.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне сказал, что с сегодняшнего дня в городе отменяется режим изоляции и цифровые пропуска. На улицу могут выходить в том числе и люди старше 65 лет. При этом ношение масок и перчаток все еще обязательно.