Столичные власти потратят на смс-рассылки жителям города более миллиарда рублей

Как пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на данные портала госзакупок, речь идет об информировании пользователей «Единой мобильной платформы города Москвы», которая объединяет мобильные приложения городских услуг. В рассылках, которые также приходят через мессенджер Viber и социальную сеть «ВКонтакте», сообщается об услугах здравоохранения, ЖКХ, штрафах ГИБДД и прочем.

Как отмечается, стоимость сообщений увеличилась на 10%, что участники рынка объясняют ростом лояльности аудитории к подобным рассылкам.