КНДР с сегодняшнего дня блокирует все линии связи с Южной Кореей

В сообщении государственного агентства ЦТАК говорится, что Сеул привел «межкорейские отношения к конечной точке» и теперь обсуждать за столом переговоров стало нечего. Поясняется, что Пхеньян решил прервать связь со своим соседом после того, как Южная Корея отправила на Север агитационные листовки.

Накануне днем Министерство объединения Республики Корея сообщило, что в Пхеньяне впервые с момента открытия совместного офиса связи в 2018 году не ответили на телефонный звонок из Сеула.