Ситуация с распространением коронавируса, по оценкам ВОЗ, ухудшается

Об этом сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус, отметивший, что большинство новых случаев инфекции за прошедшие сутки пришлось на Америку и Южную Азию. В Европе же, по его словам, ситуация становится лучше. Об этом сообщает ТАСС.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса во всем мире коронавирусом заразились уже более 7 миллионов человек. Жертвами пандемии стали свыше 400 тысяч пациентов.