Экспертиза подтвердила, что участник крупного ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов был пьян

Об этом агентству «РИА Новости» сказал глава пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин. Водитель фургона, пострадавший в ходе лобового столкновения, госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, автомобиль «Джип гранд чероки», за рулем которого находился артист, пересек сплошную линию и столкнулся с несколькими встречными машинами. Авария произошла на Смоленской площади. Судя по видеороликам, снятым очевидцами на месте происшествия, сам актер серьезно не пострадал.