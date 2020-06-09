Ротация членов избиркомов, по мнению Мосгоризбиркома, не отразится на голосовании по поправкам к Конституции.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на зампреда МГИК Дмитрия Реута. Так он прокомментировал сообщение о петиции к членам избирательных комиссий с призывом не работать на общероссийском голосовании. Реут сказал, что никаких обращений на этот счет пока не поступало, а каждый член комиссии вправе написать заявление и выйти из состава. В этом случае он будет заменен человеком из резервного состава.

Ранее сайт «Открытие медиа» писал об открытом письме, которое опубликовали члены избирательных комиссий с правом решающего голоса. Они призвали коллег отказать от участия в голосовании, мотивировав это тем, что в течение недели пока будет длиться плебисцит, риск заразиться коронавирусом и инфицировать других людей будет чрезвычайно велик.