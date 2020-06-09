В Н. Новгороде начинаются репетиции военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Нижнем Новгороде начинаются репетиции военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. При этом решения о его проведении еще нет.

Планируется, что парад в Нижнем Новгороде пройдет, как и в других городах, 24 июня. На эту дату празднование, отмененное из-за коронавируса 9 мая, перенес президент. Однако в областном правительстве уточнили, что окончательное решение по дате его проведения и формате будет принято до 18 июня. Власти будут основываться на рекомендациях Роспотребнадзора и текущей ситуации по ковиду. В настоящий момент идет перевозка военной техники из мест постоянного базирования. Отмечается, что в связи с эпидемией репетиции пеших расчетов пройдут на закрытой территории с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, откроет парад легендарный танк Т-34. С ним запланировано 10 тренировок. В ходе подготовки машина пройдет своим ходом свыше 60 км. Ранее сообщалось, что во время репетиций парада Победы в Москве и Петербурге коронавирусом заразились несколько сот военнослужащих и курсантов военных училищ, в том числе несовершеннолетних.

Нижегородская область находится на четвертом месте в России по уровню заражения коронавирусом. По официальным данным, там зафиксировано более 12 тысяч случаев, 140 человек умерли.