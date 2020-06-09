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00:04, 09 июня 2020

В Москве с сегодняшнего дня перестают действовать режим изоляции, цифровые пропуска и график прогулок

Столичные власти начали постепенно снимать ограничения.

Москвичам не пришлось привыкать к предложенному мэрией графику прогулок – спустя неделю после введения администрация города решила его отменить, как и ограничения, которые действуют уже давно – режим изоляции, обязывавший в частности не выходить из дома пожилых людей, и пропуска. При этом в городе каждый день выявляется несколько тысяч новых случаев заражения коронавирусом, всего зафиксировано почти 200 тысяч заболевших. На фоне эпидемиологической обстановки в конце мая мэрия заявила о продлении режима изоляции до середины июня, но после того, как президент Владимир Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию – 1 июля -, а премьер-министр Михаил Мишустин распорядился проверить нормативные акты о борьбе с коронавирусом, столичная администрация сменила курс на смягчение. Теперь до 23 июня предполагается снять почти все ограничения, заработают и рестораны и спортивные залы, откроют детские площадки. А 24-го числа в столице уже проведут Парад Победы, отложенный из-за коронавируса.

Не планируется отменять пока лишь требование носить маски и перчатки в общественных местах. Кроме того, москвичи по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию.



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