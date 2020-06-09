В Москве скончались ещё 59 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв в столице достигло трёх тысяч двадцати девяти человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.
2020-06-09T00:04:00+03:00
2020-06-09T00:05:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:04, 09 июня 2020
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