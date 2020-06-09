Актёр Михаил Ефремов задержан после ДТП на Смоленской площади в Москве

Об этом со ссылкой на полицию сообщает агентство ТАСС. Заслуженного артиста России отправили на медосвидетельствование. По предварительным данным, он был пьян.

Источник агентства «Интерфакс» рассказал, что актёр двигаясь по Садовому кольцу на своём джипе «Гранд-Чероки» столкнулся с несколькими машинами.

Интернет-издание Baza со ссылкой на данные с камер наблюдения пишет, что автомобиль артиста на скорости пересёк двойную сплошную и практически в лоб врезался в небольшой фургон. Газета «Московский комсомолец» уточняет, что серьёзно пострадал 40-летний водитель мини-грузовика, 40-летний Сергей Захаров. После аварии он оказался заблокировал в кабине, чтобы его извлечь понадобилась помощь МЧС. Пострадавший госпитализирован в НИИ Склифосовского. По данным ТАСС, водитель фургона в крайне тяжёлом состоянии. Ефремов не пострадал.