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23:02, 08 июня 2020

Источник Интерфакса: Актер Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал участником дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «Сегодня вечером Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе «Гранд-Чероки» совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля», — сказал собеседник агентства. По его данным, у Ефремова есть видимые признаки опьянения.



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