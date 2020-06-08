Источник Интерфакса: Актер Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал участником дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «Сегодня вечером Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе «Гранд-Чероки» совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля», — сказал собеседник агентства. По его данным, у Ефремова есть видимые признаки опьянения.
2020-06-08T23:02:00+03:00
2020-06-08T23:09:46+03:00
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23:02, 08 июня 2020
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