Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

В Волгоградской области воздух на этой неделе прогреется до 40 градусов, в Астраханской ожидается до 42-х. До 39 градусов поднимется температура в Ставропольском крае, до 36 – в республиках Северного Кавказа. Об этом говорится на сайте Росгидромета.