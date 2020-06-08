Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

В Волгоградской области воздух на этой неделе прогреется до 40 градусов, в Астраханской ожидается до 42-х. До 39 градусов поднимется температура в Ставропольском крае, до 36 – в республиках Северного Кавказа. Об этом говорится на сайте Росгидромета.
2020-06-08T22:32:00+03:00
2020-06-08T22:32:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2657082-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:32, 08 июня 2020
Загрузка комментариев...