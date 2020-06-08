Власти Петербурга анонсировали снятие ограничений вслед за Москвой

О том, что в ближайшие дни будет представлен соответствующий план сообщил губернатор Александр Беглов. Между тем главный санитарный врач города Наталия Башкетова заявила, что город к дальнейшему ослаблению ограничений не готов, передаёт агентство Интерфакс.