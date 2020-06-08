ВОЗ рекомендовала россиянам продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений

С соответствующим комментарием выступила представитель ВОЗ в нашей стране Мелита Вуйнович. В интервью агентству ТАСС она сказала, что российская система здравоохранения должна сохранять готовность к возможному росту числа заболевших.

Ограничения с завтрашнего дня существенно ослабляют, в частности, в Москве. Мэр Сергей Собянин отменил пропускной режим и в целом режим изоляции. При этом он сообщил, что сохраняется требование носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Сайт «Открытые медиа» со ссылкой на источники написал, что Собянин не планировал досрочно снимать ограничения, но сделал это по просьбе чиновников администрации президента. Как сказал один из собеседников сайта, Собянину объяснили, что «людям нужно выдохнуть после изоляции перед голосованием по поправкам в Конституцию».