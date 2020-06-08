Мэр Москвы Сергей Собянин отменил электронные пропуска, прогулки по графику и в целом режим изоляции

Градоначальник сказал, что досрочная отмена ограничений стала возможна благодаря сознательности москвичей.

Сайт «Открытые медиа» со ссылкой на источники сегодня написал, что градоначальник был против снятия ограничений, но изменил свое решение по рекомендации Кремля. Как сказал собеседник сайта в администрации президента, Собянину объяснили, что «людям нужно выдохнуть после изоляции перед голосованием».

Другой собеседник «Открытых медиа», в мэрии Москвы, сказал, что столица еще может вернуться к ограничениям. Такой сценарий предусмотрен на случай роста числа заболевших.