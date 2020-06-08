Американский истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, прошел испытания на возможность применения атомной бомбы

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Сандинские национальные лаборатории, проводившие тесты. В ходе испытаний самолет сбросил муляж атомной бомбы без каких-либо ядерных компонентов с высоты 7600 метров на полигон, принадлежащий лаборатории.