В качестве альтернативы предложено внести миллион долларов с условием, что полицейский Дерек Шовин не будет работать в правоохранительных органах, сдаст оружие и не будет контактировать с членами семьи погибшего.
После гибели в городе Миннеаполис от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков.
Суд в США установил залог для полицейского, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда в размере миллион 250 тысяч долларов
В качестве альтернативы предложено внести миллион долларов с условием, что полицейский Дерек Шовин не будет работать в правоохранительных органах, сдаст оружие и не будет контактировать с членами семьи погибшего.