Президент Владимир Путин присвоил автору поправок к Конституции Талии Хабриевой звание «Заслуженный деятель науки». В документе, размещенном на интернет-портале правовой информации говорится, что звание присвоено «за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу».