Президент Владимир Путин присвоил автору поправок к Конституции Талии Хабриевой звание «Заслуженный деятель науки». В документе, размещенном на интернет-портале правовой информации говорится, что звание присвоено «за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу».
2020-06-08T21:31:00+03:00
2020-06-08T21:31:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 08 июня 2020
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