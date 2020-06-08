В Белгородской области следователю, встретившемуся с сотрудниками Скорой помощи, пририсовали маску на фотографии для официального отчета о мероприятии. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Следователи встречались с медиками, которые жаловались на отсутствие выплат за работу с коронавирусными пациентами. Участники встречи сделали групповое фото, где большинство работников Скорой и следователи стоят без масок.

Сам следователь Александр Сиденко уверяет, что фотография не была отредактирована и на встрече он действительно был в черной маске.