В Белгородской области следователю, встретившемуся с сотрудниками Скорой помощи, пририсовали маску на фотографии для официального отчета о мероприятии. Об этом сообщает телеканал «Дождь».
Следователи встречались с медиками, которые жаловались на отсутствие выплат за работу с коронавирусными пациентами. Участники встречи сделали групповое фото, где большинство работников Скорой и следователи стоят без масок.
Сам следователь Александр Сиденко уверяет, что фотография не была отредактирована и на встрече он действительно был в черной маске.
В Белгородской области следователю, встретившемуся с сотрудниками Скорой помощи, пририсовали маску на фотографии
В Белгородской области следователю, встретившемуся с сотрудниками Скорой помощи, пририсовали маску на фотографии для официального отчета о мероприятии. Об этом сообщает телеканал «Дождь».