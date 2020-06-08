Рогозин: Роскосмос предоставил американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на МКС

Роскосмос предоставил американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию, — утверждает глава корпорации Дмитрий Рогозин. В колонке для журнала Форбс он написал, что это также уникально и бесценно, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело и Тициана.

Рогозин сообщил, что появление у США собственного космического корабля, способного доставлять астронавтов на МКС, не испортило настроение Роскосмосу. Рогозин полагает, что Россия остается первой в этой сфере.