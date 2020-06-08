Следователи допросили более 150 свидетелей по делу о разливе топлива в Норильске

Показания дали сотрудники ТЭЦ, очевидцы аварии, работники городской администрации и краевого управления ЧС. Об этом сообщили в Следственном комитете.

20 тысяч тонн топлива вытекли из резервуара в Норильске в конце мая. Жидкость попала в реки и почву.

После аварии был задержан начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин. Сегодня ему предъявили обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.