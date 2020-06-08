В Дагестане возбудили три уголовных дела из-за распространения ложной информации о коронавирусе

Об этом сообщает агентство Интерфакс. По версии следствия в апреле, через мессенджер WhatsApp три человека, которые теперь стали подозреваемыми, распространили сведения о распылении коронавируса с вертолетов.

Фигурантам дела грозит штраф до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет.