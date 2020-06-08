ВВС внесла правки в статью об участии предполагаемой дочери Путина в проекте по генетическому анализу россиян

Телерадиокомпания ВВС внесла правки в статью об участии предполагаемой дочери президента Владимира Путина в проекте по генетическому анализу россиян. На это обратил внимание сайт «Медуза». Он отмечает, что из новой версии материала, в частности, исчезло упоминание того, что Игорь Сечин и Мария Воронцова, которую называют дочерью Путина, войдут в наблюдательный совет нового центра и что «Роснефть» вложит в проект от 500 миллионов до миллиарда долларов.

В комментариях ВВС говорится, что информация была удалена на основе разъяснений со стороны «Роснефти».