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21:02, 08 июня 2020

ВВС внесла правки в статью об участии предполагаемой дочери Путина в проекте по генетическому анализу россиян

Телерадиокомпания ВВС внесла правки в статью об участии предполагаемой дочери президента Владимира Путина в проекте по генетическому анализу россиян. На это обратил внимание сайт «Медуза». Он отмечает, что из новой версии материала, в частности, исчезло упоминание того, что Игорь Сечин и Мария Воронцова, которую называют дочерью Путина, войдут в наблюдательный совет нового центра и что «Роснефть» вложит в проект от 500 миллионов до миллиарда долларов.
В комментариях ВВС говорится, что информация была удалена на основе разъяснений со стороны «Роснефти».



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