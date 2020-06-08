Минтранс предложил определить сроки завершения программы вывозных рейсов

Это связано с тем, что находятся люди, которые регистрируются на вывозные рейсы, получают материальную помощь, но не возвращаются домой, — пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Росавиации.

Предполагается, что возможность вылететь будет предлагаться один раз и пассажир лишится права получить место на вывозном рейсе, если не явится без уважительной причины.