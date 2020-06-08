Россию за месяц покинули все чемпионы мира по футболу

Об этом пишет РБК. Сегодня московский клуб «Локомотив» сообщил о расторжении контракта с немецким защитником Бенедиктом Хёведесом – по обоюдному согласию сторон.

В пресс-службе команды сказали, что Хёведес принял решение остаться в Германии по семейным обстоятельствам. Прежде сообщалось, что 32-летний защитник не прилетел в Москву готовиться к возобновлению чемпионата, поскольку опасается за здоровье из-за эпидемиологической ситуации в российской столице.

Ранее «Спартак» сообщил, что не будет продлевать аренду немца Андре Шюррле. Из «Сочи» ушел француз Адиль Рами. Больше никто из действующих футболистов РПЛ Кубок мира не выигрывал.