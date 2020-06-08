Об этом пишет РБК. Сегодня московский клуб «Локомотив» сообщил о расторжении контракта с немецким защитником Бенедиктом Хёведесом – по обоюдному согласию сторон.
В пресс-службе команды сказали, что Хёведес принял решение остаться в Германии по семейным обстоятельствам. Прежде сообщалось, что 32-летний защитник не прилетел в Москву готовиться к возобновлению чемпионата, поскольку опасается за здоровье из-за эпидемиологической ситуации в российской столице.
Ранее «Спартак» сообщил, что не будет продлевать аренду немца Андре Шюррле. Из «Сочи» ушел француз Адиль Рами. Больше никто из действующих футболистов РПЛ Кубок мира не выигрывал.
Россию за месяц покинули все чемпионы мира по футболу
Об этом пишет РБК. Сегодня московский клуб «Локомотив» сообщил о расторжении контракта с немецким защитником Бенедиктом Хёведесом – по обоюдному согласию сторон.