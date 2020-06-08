Bloomberg: США и Россия 22 июня проведут в Вене переговоры по контролю над вооружениями

США и Россия 22 июня проведут в Вене переговоры по контролю над вооружениями, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

Отмечается, что Вашингтон намерен добиться от Москвы привлечения Китая к участию в переговорах. По информации Bloomberg, Соединенные Штаты не исключают, что на переговорах будет обсуждаться возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.