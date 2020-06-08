Персональные данные, полученные при оформлении цифровых пропусков в Москве в ближайшее время будут уничтожены в соответствии с федеральным законом.

Об этом агентству Интерфакс сказали в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы.

С завтрашнего дня в Москве будут не нужны пропуска для передвижения по городу. Мэр Сергей Собянин отменил пропускной режим и режим изоляции в целом. При этом он предупредил, что риск заражения коронавирусом сохраняется. В общественных местах по-прежнему нужно будет носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.