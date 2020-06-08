Рогозин: Маск потратил на Crew Dragon в три раза больше денег бюджета, чем РКК «Энергия» на корабль «Орел»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин утверждает, что основатель компании SpaceX Илон Маск потратил на строительство космического корабля Crew Dragon в три раза больше бюджетных денег, чем корпорация «Энергия» на создание отечественного корабля «Орел».

Руководитель корпорации написал в своей колонке в журнале Форбс, что Маск строил корабли за счет средств американских налогоплательщиков.

Напомним, — в коцне мая космический корабль американского бизнесмена успешно был запущен и пристыковался к МКС.

Российский пилотируемый корабль «Орел» — изначально он назывался «Федерация» – строится в нашей стране с 2009 года. Первый полет без экипажа запланирован на 2023год. В Роскосмосе говорят, что построят «Орел» для использования в Лунной программе.