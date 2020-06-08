Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посольство России в республике. Дипломаты отметили, что ранее Миланович одним из первых среди зарубежных лидеров подтвердил намерение участвовать в торжествах в Москве.
В конце мая президент Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Президент Хорватии Зоран Миланович собирается приехать в Москву на празднование 75-летия Победы
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посольство России в республике. Дипломаты отметили, что ранее Миланович одним из первых среди зарубежных лидеров подтвердил намерение участвовать в торжествах в Москве.