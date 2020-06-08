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20:02, 08 июня 2020

Президент Хорватии Зоран Миланович собирается приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посольство России в республике. Дипломаты отметили, что ранее Миланович одним из первых среди зарубежных лидеров подтвердил намерение участвовать в торжествах в Москве.
В конце мая президент Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.



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