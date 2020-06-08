ВОЗ: Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, ВОЗ на сегодняшний день располагает данными о почти 7 миллионах случаев заражения и о почти четырех сотнях тысяч скончавшихся.

Вместе с тем, Гебрейесус отметил, что в последнее время улучшается ситуация в Европе.