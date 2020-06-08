В Рязани от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник в одной из частей ВДВ

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прокуратуру. Началась проверка.

По данным портала progorod62.ru, трагедия произошла на КПП в Октябрьском городке, где дислоцирован 137-й Гвардейский парашютно-десантный полк.

В командовании рязанского гарнизона агентству ТАСС сказали, что по предварительным данным, военнослужащий грубо нарушил требования безопасности и обращения с оружием.