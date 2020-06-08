В Норильске начальнику цеха ТЭЦ предъявили обвинение по делу об утечке топлива

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на следственный комитет. Вячеслава Старостина обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды при выполнении работ.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 компании «Норникель» из резервуара с дизельным топливом вытекло 20 тысяч тонн жидкости, которая попала в реки и почву. Широко известно об этом стало из социальных сетей

После того, как Владимир Путин публично отчитал местных чиновников, задержали начальника цеха. Местные жители сомневаются в том, что в случившемся виноват Старостин. В городе собирают подписи под петицией с требованием провести тщательное расследование, а не назначать виновных.