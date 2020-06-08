Об этом сообщает агентство ТАСС. По данным Федеральной службы безопасности, речь идет о преступной группе, членом которой сейчас предъявлено обвинение в сбыте наркотиков в особо крупном размере.
Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
ФСБ объявило о задержании в Москве трех человек с 35 килограммами кокаина
Об этом сообщает агентство ТАСС. По данным Федеральной службы безопасности, речь идет о преступной группе, членом которой сейчас предъявлено обвинение в сбыте наркотиков в особо крупном размере.