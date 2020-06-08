ФСБ объявило о задержании в Москве трех человек с 35 килограммами кокаина

Об этом сообщает агентство ТАСС. По данным Федеральной службы безопасности, речь идет о преступной группе, членом которой сейчас предъявлено обвинение в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.