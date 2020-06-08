Президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра данных россиян

Предполагается, что там будут храниться паспортные данные, СНИЛС, ИНН, данные о рождении и смерти, семейном положении, родственных связях.

К базе будут иметь доступ Минобороны, МВД, Минобрнауки и органы местного самоуправления, а также государственные внебюджетные фонды.

Между тем, накануне несколько известных артистов записали видеообращение с просьбой отказаться от создания единого федерального реестра.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием отказаться от создания единой базы данных. Авторы подчеркивали, что добавление персональных данных россиян в реестр без их согласия нарушает Конституцию и увеличивает вероятность того, что к сведениям смогут получить доступ злоумышленники.