Знак: Шойгу продвигал компанию, которая зарабатывает миллиарды на поставках пожарных сигнализаций в новые больницы

Издание Znak.com выяснило, как глава Минобороны Сергей Шойгу продвигал компанию, которая теперь зарабатывает миллиарды на поставках пожарных сигнализаций в новые больницы для больных коронавирусом.

Не менее 1,5 миллиардов рублей по самым минимальным оценкам получит компания «Аргус-спектр» за оснащение охранно-пожарными сигнализациями новых медучреждений для больных коронавирусом. Их в стране построили 17, а деньги – почти 9 миллиардов рублей – выделили Минобороны из резервного фонда. Всех поставщиков из-за эпидемии привлекали без торгов. Как пишет Znak.com, история работы Сергея Шойгу с «Аргусом» началась еще в 2009 году, кода после очередного пожара в доме престарелых, он продвинул инициативу об оборудовании всех соцучреждениями датчиками вызова пожарных.

С тех пор оборудование компании региональные МЧС продвигали во многих регионах России, и за 10 лет на установку систем на соцобъектах были потрачены миллиарды рублей из бюджетов всех уровней. Выручка «Аргуса» стремительно росла, как и объем госконтрактов, к 2014 году составила около 1,5 миллиарда рублей. При этом, как отмечает Znak.com, на профильных противопожарных форумах специалисты утверждают, что такие системы как созданная «Аргусом», которые работают через радиоканал, не должны использоваться в больницах, так как его глушат многочисленное медоборудование, металлизированные окна и железные кровати.

Разбить схему работы Минобороны и компании «Аргус» пыталась федеральная антимонопольная служба, но все суды, в том числе Верховный, встали на сторону компании