Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана увезли в больницу

Об этом он сообщил «Эху Москвы». Сегодня Ройзман написал в Инстаграме, что заразился коронавирусом — у него поднялась температура, заложило уши и заболело горло. Он выразил надежду, что никого не успел заразить.
2020-06-08T18:32:00+03:00
2020-06-08T18:33:31+03:00
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Эксклюзив Эха 18:32, 08 июня 2020
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