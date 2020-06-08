«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции

Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, — сообщает сайт «Открытые медиа» со ссылкой на источники. Собеседник интернет-издания в администрации президента рассказал, что мэр Москвы не хотел смягчать карантин, опасаясь роста числа заболевших, но его переубедили в Кремле – там Собянину объяснили, что нужно готовиться к параду и к голосованию.

Собеседник в мэрии сказал, что ограничения еще могут вернуться. Сергей Собянин неоднократно говорил, что режим изоляции будет действовать долго, — возможно, до появления вакцины.

Сегодня мэр Москвы объявил о снятии основных ограничений в столице с завтрашнего дня. Во вторник будет отменен пропускной режим и режим изоляции. Москвичи, вне зависимости от возраста, смогут выходить на улицу и совершать поездки без ограничений.