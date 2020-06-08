В Миннеаполисе, где чернокожего Джорджа Флойда при задержании задушил полицейский, упразднят полицейский департамент

Городской совет города Миннеаполиса, где четверо полицейских задушили при задержании чернокожего Джорджа Флойда, что привело к национальным протестам и беспорядкам в США, принял решение о роспуске и упразднении полицейского департамента города. Одним из повсеместных требований на протестах стало требование лишить полицию финансирования.

Городской Совет Миннеаполиса проголосовал за решение расформировать и упразднить департамент полиции города подавляющим числом голосов, которое способно преодолеть вето, если бы его решил наложить мэр города, демократ Джейкоб Фрей, который выступал против такой инициативы. О беспрецедентном решении «прекратить токсичные отношения города с департаментом полиции Миннеаполиса» члены горсовета объявили перед сотнями собравшимися протестующими перед зданием городского совета. «Мы здесь, потому что услышали вас. Мы здесь, потому что Джордж Флойд был убит полицией Миннеаполиса», объявили городские законодатели. Вместо полицейского департамента будет создан управляемая городским сообществом программа по общественной безопасности. Ранее с департаментом полиции Миннеаполиса отношения прекратили государственные школы Миннеаполиса, городские парки и Университет Миннесоты.

После убийства Джорджа Флойда выяснилось, что против двоих полицейских, включая главного, который душил Флойда Дерека Шовина, было подано в общей сложности более тридцати жалоб за последние несколько лет, которые были просто проигнорированы департаментом полиции.

Полицейскому Дереку Шовину было предъявлено обвинение у умышленном убийстве без предварительного намерения, а троим другим — в соучастии в убийстве. Все четверо арестованы.