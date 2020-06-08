Первой страной, снявшей все ограничения по коронавирусу, станет Новая Зеландия

Там нет ни одного активного случая заболевания.

Последний пациент с коронавирусом в Новой Зеландии, находившийся под наблюдением врачей в Окленде, вылечился. Об этом ранее сообщило национальное министерство здравоохранения. Новых случаев заболевания на архипелаге не выявляли более чем две недели. Власти считают это победой над инфекцией, поэтому страна может вернуться к нормальной жизни.

С полуночи в Новой Зеландии отменяются все основные ограничения, в том числе требование соблюдать социальную дистанцию. Жителям разрешат проводить массовые мероприятия, возобновит работу транспорт, туристическая отрасль, кафе и рестораны. При этом людей просят продолжать пользоваться системой, которая позволяет отслеживать их контакты, поскольку власти опасаются, что новые случаи инфицирования еще могут появиться. Единственное ограничение, которое остается в силе, касается границ — все приезжающие в Новую Зеландию должны сдать тест на коронавирус и две недели соблюдать карантин в одном из отелей, переделанных правительством под обсерватор. Как сообщается, сейчас власти намерены сосредоточиться на восстановлении экономики.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в стране в конце февраля. За все время переболели 1,5 тысячи человек, 22 человека скончались