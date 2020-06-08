Бывший чиновник Дмитрий Павлов, который устроил стрельбу в одном из районов столицы, умер в больнице

Пока неизвестно, что именно стало причиной трагедии, но вечером в воскресенье Павлов начал стрелять по людям с балкона своей квартиры в доме на улице Строителей. Приехавшие полицейские нашли на месте происшествия двух раненных. Вот какой увидел ситуацию один из очевидцев.

По всей видимости, Павлов стрелял наугад. С теми, кто по его вине оказался в больнице, он знаком не был. Квартал оцепили. Более двух часов со стрелком пытались договориться, а когда бойцы СОБРа пошли на штурм, он начал стрелять и по ним, ранив одного из оперативников и получив ранение сам. Павлова увезли, а осмотр квартиры по словам представителя московского СКР Юлии Ивановой показал следующее.

В последнее время жизнь 50-летнего Павлова складывалась не слишком удачно. Недавно он развелся и потерял работу, хотя до этого занимал высокие посты. Он был директором завода «Серп и Молот», работал на разных должностях в правительстве Москвы, в частности, возглавлял управление в одном из департаментов. Лишившись всего, Павлов взял в руки ружье, но свои эмоции выместил на ни в чем неповинных людях и погиб сам.

Следствие по делу открыто по трем статьям. За покушение на жизнь представителя правоохранительных органов Дмитрию Павлову грозило пожизненное заключение.