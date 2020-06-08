В Гааге возобновились слушания по делу о малазийском «Боинге», сбитом в небе над Донбассом

В них ранее был объявлен трехмесячный перерыв из-за эпидемии коронавируса, а также по просьбе защиты одного из обвиняемых.

В Окружной суд Гааги традиционно не явились обвиняемые в крушении «Боинга». Это экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин и его подчиненные Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Еще один обвиняемый Олег Пулатов хоть и не присутствует лично, но его интересы представляют адвокаты из Нидерландов и России. В ходе сегодняшнего заседания они пожаловались на то, что из-за коронавируса их общение с подзащитным значительно затруднилось. По их утверждениям, они хотели провести две недели в России с Пулатовым, чтобы установить доверие. Также адвокаты настаивают, что за 3 месяца было почти невозможно изучить более 40 тысяч страниц дела. Из-за этого они намерены добиваться отсрочки слушаний.

К слову, долгий судебный процесс о сбитом «Боинге» предрек в эфире телеканала «Настоящее время» бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Впрочем, несмотря на жалобы адвокатов Пулатова, обвинение с сегодняшнего дня начало представлять краткие выводы, к которым пришло следствие. Помимо информации о сборе доказательств и о том, где, к примеру, находился зенитный ракетный комплекс «Бук» во время крушения «Боинга», оно настаивает, что Россия пыталась помешать расследованию, распространяя ложные теории.

В ходе слушаний также стало известно, что гаагский суд не опубликует американские снимки, которые, как утверждается, запечатлели запуск ракеты, из которой был сбит самолет. Об их наличии в день трагедии сообщил тогдашний госсекретарь США Джон Керри. Фотографии не будут рассекречены; впрочем, они существуют, а соответствие их описания содержанию подтвердил представитель Нидерландов, рассказал судья.

На фоне возобновления разбирательства о своей невиновности в крушении «Боинга» вновь заявил Игорь Гиркин. Бывший лидер донбасских сепаратистов сказал это в интервью каналу «Евроньюс».

Предполагается, что обвинение представит свою позицию в Окружном суде Гааги до конца недели, после чего вновь будет объявлен перерыв. На этот раз – до конца июня.

Гиркина, Харченко, Пулатова и Дубинского следствие обвиняет в доставке российской зенитной установки «Бук» в зону конфликта в Донбассе. В Москве, в свою очередь, настаивают на непричастности к случившемся. В результате крушения «Боинга» в небе над Донбассом погибли почти 300 человек.