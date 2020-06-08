Тверской суд Москвы отказывается рассматривать дела задержанных на одиночных пикетах в поддержку Азара

Тверской суд Москвы отказывается рассматривать административные дела задержанных на одиночных пикетах в поддержку журналиста Ильи Азара. Протоколы массово возвращают в полицию.

Всего речь идет о 20 протоколах. Их вернули из-за «неправильного оформления», эти ошибки не могут быть устранены при рассмотрении дел, сообщила сетевому изданию «Открытым медиа» представитель суда Ольга Бондарева. Как следует из картотеки суда, в числе тех, чьи протоколы возвращены главные редакторы интернет-изданий «Медиазона» и «Такие дела» Сергей Смирнов и Анастасия Лотарева, журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр, фотожурналист Виктория Ивлева, координатор общественной организации «Открытая Россия» Татьяна Усманова, муниципальный депутат Елена Филина, автор телеграм-канала Avtozak LIVE Максим Кондратьев, писатель Алиса Ганиева и либертарианец Алексей Ильченко. Все они обвинялись по статье 20.2 КоАП о нарушении правил пикетирования.

Одиночные пикеты проходили всю прошлую неделю у столичного главка МВД на Петровке. Журналист и муниципальный депутат Илья Азар вышел поддержать арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. За это Азара арестовали на 15 суток, позже сократив срок до 10. Журналисты начали выходить на акции в поддержку коллеги и их тоже стали задерживать. После этого в знак солидарности многие сотрудники СМИ и активисты начали вставать в одиночные пикеты.

На акциях были задержаны десятки политиков, журналистов и активистов.