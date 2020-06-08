Кремль объяснил техническим сбоем отсутствие поправки об обнулении сроков Путина на специализированном сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что поправку уже внесли.

Журналисты также обратили внимание на то, что поправка об обнулении не упоминается в рекламной кампании по телевидению и на уличных билбордах

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не останется без общественного контроля. Несколько гражданских движений объединились в Альянс независимых наблюдателей, — рассказала «Эху» координатор движения «Голос» в Петербурге Наталья Менькова.

Ранее руководитель Центризбиркома Элла Памфилова пригласила критиков поучаствовать в голосовании в качестве наблюдателей и пообещала, что Общественная палата никого отсеивать не будет.

Видеонаблюдение на участках будет круглосуточным, — пообещал председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

По словам Ермолова, Мосгоризбирком против организации дополнительных участков в уличных шатрах. Необходимые санитарные условия могут быть обеспечены только на стационарных участках.

Тем временем, партия Яблоко призвала своих сторонников не участвовать в голосовании по изменению Конституции – об этом «Эху» сказал председатель партии Николай Рыбаков.

Рыбаков добавил, что партия уважает все законные формы гражданского протеста против так называемых поправок и процедуры их принятия – речь идет о голосовании «против» или перечеркивании бюллетеней.

В свою очередь, политик Алексей Навальный считает, что в данной ситуации главное — не признавать публично и

«объяснять всем вокруг, что это никакие не поправки Конституции, а нарушение закона и захват власти». К тому же поправки уже приняты и вступили силу, — добавил Навальный.

Политические партии формируют свою позицию относительно голосования по поправкам в Конституцию в зависимости от мнения их основного электората. Такое мнение в нашем эфире высказал главный редактор «Эха» Москвы Алексей Венедиктов.

После голосования интереснее всего будет узнать, какое количество людей проголосовало «за», — считает Алексей Венедиктов.