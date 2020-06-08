С завтрашнего дня в Москве отменяются пропуска и режим изоляции

Город возвращается к нормальной жизни, — объявил мэр Собянин. Он поздравил москвичей «с общей победой».

По словам Собянина, большинство ограничений будут сняты до 23 июня. При этом сроки могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации.

О пропусках и режиме изоляции жители столицы уже завтра могут забыть и спокойно выходить из дома, гулять и ездить когда и куда захотят. Ограничения перестанут действовать и для людей старше 65-ти лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. У них также появится полная свобода в перемещении. С завтрашнего дня снова заработают социальные карты на бесплатный проезд. При этом режим ношения масок и перчаток власти Москвы не отменили, как и требование соблюдать социальную дистанцию. Завтра возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники. Разрешат посещать городские кладбища. Научные институты, общественные организации вернутся к работе. Театры, концертные организации и цирки приступят к репетициям. Отменят ограничения на работу каршеринга.

Ещё через неделю возобновят работу стоматологические клиники. Откроют летние веранды ресторанов и кафе, библиотеки, службы проката, рекламные и другие агентства. Заработают музеи и выставочные залы. Снова можно будет попасть на стадион при условии, что трибуны должны заполняться не больше чем на 10 процентов. С 23 июня откроют детские и спортивные площадки, кафе, рестораны, бассейны, фитнес-клубы. Тогда же могут снять ограничения на работу детских садов.

Мэр Сергей Собянин объяснил масштабные меры тем, что в городе стало меньше выявляемых случаев заболевания коронавирусом, сократилось количество летальных исходов. Заметим, что по сравнению с показателями месячной давности число заражённых в столице за сутки уменьшилось более чем втрое. С шести до менее двух тысяч человек. При этом за прошлую неделю цифра заболевших новой инфекцией в столице несколько выросла. Уровень смертности в городе по сравнению с тем, что был месяц назад, не изменился. Более 50-ти летальных случаев за сутки.

В указе мэра оговаривается, что в зависимости от ситуации с коронавирусом срок снятия ограничений может быть изменен.

Снятие карантинных ограничений в Москве приурочено к голосованию по изменению Конституции. Это может привести к серьезному скачку заболеваемости, — считает депутат Мосгордумы Дарья Беседина.

Напомним, — всероссийское голосование по поправкам назначено на 1-е июля.

Если расчет властей не оправдается и снятие ограничений ухудшит ситуацию с заболеваемостью, политические последствия будут весьма тяжелыми. Такое мнение в эфире «Эха» высказал председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Снятие эпидемиологических ограничений это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, посоветовался ли Собянин с Кремлем.