Татар-информ: Футбольные клубы «Рубин» и «Крылья Советов» нелегально сыграли матч в Казани

Сайт Татар-информ утверждает, что команды условились провести игру тайно, поскольку из-за пандемии коронавируса не получили официального разрешения властей. Игра прошла сегодня днём на стадионе «Ак Барс Арена». Известно, что «Крылья» открыли счёт в матче, реализовав пенальти. Сведений об итогах игры нет.