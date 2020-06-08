Татар-информ: Футбольные клубы «Рубин» и «Крылья Советов» нелегально сыграли матч в Казани

Сайт Татар-информ утверждает, что команды условились провести игру тайно, поскольку из-за пандемии коронавируса не получили официального разрешения властей. Игра прошла сегодня днём на стадионе «Ак Барс Арена». Известно, что «Крылья» открыли счёт в матче, реализовав пенальти. Сведений об итогах игры нет.
2020-06-08T17:31:00+03:00
2020-06-08T17:32:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 08 июня 2020
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